Studiu: Oamenii sunt predispuşi să încalce regulile care îi protejează de Covid în familie sau între prieteni

Un studiu recent realizat de psihologi din Europa a scos la iveală faptul că de multe ori suntem predispuși să renunțăm la masca de protecție sau la distanță în preajma celor apropiați.

Când vine vorba de familie și de prieteni, de multe ori lăsăm garda jos. Este însă un comportament riscant pentru că, din instinct, credem că nouă și celor din jurul nostru nu ni se poate întâmpla nimic rău. Uităm însă că exact așa devenim mai vulnerabili.

În urma mai multor studii, profesorii unor universități din Europa, împreună cu Lothar Wieler, președintele Institutului „Robert Koch" din Germania, au ajuns la concluzia că încălcarea regulilor de siguranță este percepută că fiind mai puțin riscantă când vine vorba de rude sau prieteni. Tendința este confirmată și de sociologii români.

Ioan Hosu, sociolog UBB Cluj: „Mie sau nouă nu ni se întâmplă, cei din jurul meu sunt buni, sunt sănătoși. Chiar mă uitam într-o enciclopedie de psihosociologie că oamenii apreciază de multe ori eronat realitatea în care trăiesc."

Psihologii ne explică de unde vine acest comportament.

Gabriela Groza, psiholog: „Este poate și un risc asumat. Riscul acela pe care îl văd, există, să fiu infectat de o persoană apropiată, risc pe care nu merită să mi-l asum. Cu o persoană străină ne comportăm ca și cum nu am putea fi infectați de persoanele respective. Sigur că am putea."

Cât despre „gașcă", mulți tineri sunt încrezători și spun că nu se pot izola total de prieteni.

Băiat: „Am încredere în ei pentru că aproape în fiecare zi ies cu ei și dacă au ceva, atunci și eu intru în carantină cu ei."

Fată: „Persoana necunoscută nu ne-ar anunța că ar avea virusul acesta. Persoana cunoscută, în primul rând, ne-ar anunța și am ști la ce să ne așteptăm."

Specialiștii ne recomandă să încercăm să ne întâlnim doar cu un grup restrâns de persoane, iar cu cei mai puțin apropiați să comunicăm în mediul online.