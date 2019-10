Speciile în pericol din cauza încălzirii globale. Temerile oamenilor de știință

Încălzirea globală ameninţă direct populaţia înaripată a planetei. Potrivit experţilor, schimbările se succed rapid, iar păsările sunt cele care trag semnalul de alarmă.

Grangurii, vulturii ori pescăruşii se numără printre păsările pândite de riscul cel mai mare.

Dacă, totuşi, omenirea va acţiona suficient de rapid şi va atinge ţinta de reducere a emisiilor de carbon, stabilită prin Acordul de la Paris, 75% dintre cele mai vulnerabile specii ar putea supravieţui.

De la vulturul auriu la grangurul de Baltimore sau bâtlanii care pescuiesc în golful Tampa, păsările sunt în mare pericol.

Mark Rachal, Audubon Florida: "În urmă cu vreo 15 ani, aici erau 50-60 de perechi care își făceau cuib. Acum au rămas 5, maximum 8 perechi de părinți."



Un studiu recent, realizat o organizaţie de mediu dedicată conservării, trage o concluzie şocantă: Statele Unite şi Canada au pierdut aprope 3 miliarde de păsări în ultimele decenii. Oamenii de ştiinţă au analizat modelele climatice şi au prognozat viitorul a peste 600 de specii.

Bill Weir, corespondent CNN: "Nu e vorba că s-ar fi întâmplat ceva dramatic și au fost distruse cuiburile. Ideea e că acest colț de pământ s-a încălzit prea tare, forțând aceste specii fie să-și schimbe habitatul, fie să dispară."



Brooke Bateman, Societatea Naţională Audubon: "Corect. E o combinație de schimbări intervenite în temperaturi, precipitații și vegetație."



În încercarea lor disperată de a supravieţui, multe specii precum banalul cufundar, vor zbura către nord şi nu se vor întoarce niciodată.

Brooke Bateman, Societatea Naţională Audubon: "Cufundarul e pasărea despre care am scris o compunere prin clasa a doua, dar nu obligată, ci de drag. Și până în ziua de azi a rămas o pasăre specială pentru mine. Anul trecut am adus-o aici pe fetița mea de 5 ani, am stat pe lac și a auzit și ea cufundarul pentru prima dată. A fost magic. Odată cu schimbările climatice, vom pierde cufundarii, nu vom mai putea merge într-un loc anume ca să-i ascultăm cântecul."



Dezastrul nu se mărgineşte la pierderea unui ciripit încântător ori a penajului de un colorit fascinant. Păsările comunică ceva vital despre viteza schimbărilor climatice.

Brooke Bateman, Societatea Naţională Audubon: "Oamenii asociau macalendrii cu sosirea primăverii. Acum, tot mai mulţi rămân aici peste iarnă, nu mai pleacă deloc."

Reporter: "Așadar, acum vestește altceva, din moment ce încă sunt pe-aici."

Brooke Bateman: "Da. Păsările sunt niște indicatori, ne comunică lucruri importante despre mediu. Mesajul pe care îl primim de la păsări este că e timpul să acționăm."

Concluzia oamenilor de ştiinţă este dureroasă: dacă planeta continuă să se încălzească în ritmul actual, aproape două treimi dintre speciile de păsări de pe continentul nord-american vor fi împinse către extincţie.