Rover-ul Yutu 2 a descoperit un ”obiect misterios” pe Lună. Reacția oamenilor de știință

Potrivit Space.com, Yutu 2 a observat acesct obiect, care este în formă de cub, în noiembrie, în timpul celei de-a 36-a zile lunare a misiunii, potrivit unui jurnal Yutu 2 publicat de Our Space, un canal de informare a științei în limba chineză afiliat cu Administrația Spațială Națională a Chinei (CNSA).

Our Space s-a referit la acest obiect ca la o „colibă ​​misterioasă” (神秘小屋/shenmi xiaowu), dar acesta este mai degrabă un substitut, decât o descriere exactă.

Oamenii de știință din echipă și-au exprimat un interes puternic față de acest obiect, iar acum așteaptă ca Yutu 2 să petreacă următoarele 2-3 zile lunare (2-3 luni pământești) traversând regolitul lunar și evitând craterele, pentru a observa obiectul mai îndeaproape.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I