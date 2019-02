O femeie și-a clonat câinele care i-a fost alături 17 ani. Cum arată "replica"

O femeie din China nu a suportat despărțirea de animalul ei de companie, care i-a fost alături 17 ani și a murit. Așa că s-a decis să-l cloneze.

Tânăra a plătit 56.000 de dolari pentru o "copie" fidelă a prietenului necuvântător care s-a stins.

Stăpâna este încântată de rezultat - spune că puiul se mișcă și latră precum cel cu care împarte "zestrea" genetică.

Căţeluşul adorabil tocmai îşi face intrarea în noua lui familie. Nini, în vârstă de două luni, este replica fidelă a fostului patruped al stăpânei. Tânăra nu a suportat despărţirea de Nini Senior, alături de care a trăit 17 ani. Când câinele s-a îmbolnăvit şi a devenit clar că nu mai are mult de trăit, femeia a apelat la o companie care se ocupa cu clonarea animalelor.

Yueyue, stăpâna câinelui: "Am văzut știri despre staruri de la Hollywood care au recurs la clonarea animalelor şi spuneau că animalele clonate arată exact ca "originalul". Când am aflat de compania care efectuează această procedură, am simțit că nu vom fi despărțiți pentru totdeauna. M-am simțit mai împăcată."

Citește și Ancheta in cazul unui grup care a furat jumatate de milion de dolari de pe carduri. Cum procedau infractorii

Căţeluşul clonat s-a acomodat rapid cu noua lui stăpână, care avea pregătite, pentru el, o colecţie de jucării şi garderobă lui Nini Senior. Pe femeie o podidesc şi acum lacrimile când îşi aminteşte de căţeluşul care s-a stins.

Yueyue, stăpâna câinelui: "Știam că se va întoarce, aşa că am păstrat toate jucăriile și hăinuțele. Însă puiul nu seamănă chiar leit cu cel dinainte. Când am deschis cuşca, mi-au revenit în minte toate amintirile și momentele pe care le-am petrecut alături de el."

Câinele clonat are aceleaşi date biologice precum "originalul" - de pildă, culoarea blănitei şi forma corpului. Însă caracteristicile dobândite nu pot fi "copiate". Dar unele obiceiuri sunt determinate genetic, ceea ce explica, probabil, de ce Nini cel mic s-a dus "glonţ" la jucăriile predecesorului. Şi s-a repezit, fără să stea pe gânduri, către stăpâna lui.

Yao Runfeng, reprezentant companie clonare: "Nu are amintiri din trecut. Memoria fostului câine nu se poate transfera în memoria clonei. Iar temperamentul și personalitatea sunt legate de mediu și felul în care este crescut. Așa că, deocamdată, putem să copiem doar materialul genetic."

Procedura de clonare este scumpă - 56 de mii de dolari. Totuşi, clinicile nu duc lipsă de clienţi.

Stăpâna câine: Dacă a meritat? Evident că mi-aș fi dorit să fie mai ieftin. Până la urmă, am plătit 56 de mii de dolari, ca să nu am regrete. Dacă nu aș fi făcut-o, aș fi regretat."

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este al vedetei Barbra Streisand, care a clonat-o în două exemplare pe căţeluşa ei Samantha, care a murit acum doi ani. Cele două seamănă atât de bine încât artistă trebuie să le îmbrace în haine diferite ca să le deosebească.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer