Misiunea lui Elon Musk pe Marte, prezisă în urmă cu aproape 70 de ani? Numele său apare într-o carte veche și celebră

Acest lucru a fost sesizat de Toby Li, unul dintre urmăritorii lui Musk pe Twitter:

„Destin, destin, destin. Nu am cum să scap de asta”, a scris criptat pe Twitter pe 30 decembrie 2020.

La care un fan i-a răspuns: „Vorbind despre destin, știați că în cartea lui Wernher Von Braun din 1953, 'Mars Project', se face referire la o persoană pe nume Elon care va aduce oameni pe Marte? Destul de nebunesc”.

Speaking about destiny, did you know that Von Braun's 1953 book "Mars Project," referenced a person named Elon that would bring humans to Mars? Pretty nuts pic.twitter.com/m28yFU4Ip6

Cartea se numește "Mars Project: A Technical Tale", scrisă de Wernher von Braun, un inginer și om de știință în domeniul rachetelor. La începutul carierei sale a lucrat în cadrul programului de dezvoltare a rachetelor din Germania nazistă. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite l-au recrutat pe Von Braun și pe alți aproximativ 1.600 de ingineri și oameni de știință germani pentru a lucra la un program secret de informații cunoscut sub numele de "Operațiunea Paperclip", potrivit Greek Reporter.

După ce s-a mutat în Statele Unite, Von Braun a devenit, de asemenea, parte a unui efort de a produce conținut în diverse medii - inclusiv cărți, apariții televizate și jucării - pentru a crea povești care să explice idei științifice complexe pentru profani. Cartea sa "Mars Project" (n. trad. - Proiectul Marte) era menită să descrie o misiune pe Marte.

Cu toate acestea, Toby Li s-a înșelat doar puțin: Cartea lui Von Braun spune că cel mai înalt conducător de pe Marte va fi cunoscut sub numele de "Elon", nu că numele său va fi Elon. Un alt utilizator, Pranay Pathole, a explicat diferența folosind o traducere în limba engleză a cărții:

"Da, este reală. Aceasta este transcrierea în limba engleză a aceleiași cărți...Dar 'Elon' la care face referire Von Braun în carte nu este numele persoanei, ci mai degrabă numele funcției ceva de genul unui președinte meritocratic ales".

Yeah it's real. This is the English transcript of the same book ... But "Elon" referred by Von Braun in the book isn't the name of the person but rather the name of the position something like an elected meritocratic president pic.twitter.com/GADiMJHxLp