Lyridele 2023: Când poți admira una dintre cele mai spectaculoase și mai vechi ploi de meteoriți. Oamenii o văd de mii de ani

Ploaia anuală de meteoriți Lyridele pune întotdeauna capăt secetei de meteori care are loc în fiecare an între ianuarie și jumătatea lunii aprilie, scrie Earth Sky. Lyridele sunt considerate un curent de meteoriţi cu intensitate medie-ridicată, care pot fi văzuţi în fiecare an în luna aprilie.

Cele mai bune momente pentru Lyridele din 2023 sunt nopțile dintre 21 și 22 aprilie și 22-23 aprilei, cu un vârf estimat la ora 01.06 UTC, de pe 23 aprilie.

Vârful de observare a Lyridelor este îngust, fără perioade de observare a meteorilor de câteva săptămâni, așa cum se întâmplă în cazul altor ploi de meteoriți. O veste buna că, în 2023, Lyridele nu vor interfera cu Luna.

Ploaia de meteoriți are loc între 15 și 29 aprilie, iar pe un cer întunecat, fără lună, se pot vedea până la 15 meteori pe oră.

Lyridele sunt însă cunoscute și pentru supratensiunile neobișnuite, care pot duce uneori până la o rată de 100 de meteori pe oră.

Lyridele sunt create de cometa Thatcher, care apare odată la 415 ani

Pe un cer fără lună, aproximativ un sfert din meteorii Lyrid au o traiectorie persistentă, cu o dâră de gaz ionizat care strălucește câteva secunde după ce meteorul a trecut.

Majoritatea ploilor de meteoriți sunt cauzate de resturile provenite de la o cometă care trece prin Sistemul Solar. În cazul Lyridelor, este vorba despre cometa Thatcher.

Acum, poate te întrebi: am observat vreodată cometa Thatcher?

Răspunsul este nu. Și nici copiii tăi nu o vor vedea. Astronomii au observat prima dată această cometă în 1861, în jurul perioadei ultimului său periheliu, sau cel mai apropiat punct de Soare.

Este nevoie de aproximativ 415 ani pentru a face o rotație completă în jurul Soarelui. Calea cometei Thatcher o aduce pe orbita Pământului, apoi merge foarte departe. Cât de departe? Merge la o distanță de 110 unități astronomice (AU). Este de 110 ori mai departe de Soare decât suntem noi.

Deci, cometa Thatcher este acum departe, călătorește încă spre exteriorul Sistemului Solar, departe de Soarele nostru. Va ajunge la cel mai îndepărtat punct de Soare în jurul anului 2070 și apoi își va începe călătoria de întoarcere pentru a ajunge la următorul său periheliu în jurul anului 2283.

Lyridele produc un număr neobișnuit de meteoriți o dată la 60 de ani. Următoarea dată va fi în 2042

Ploaia de meteoriți Lyride – generată de această cometă – pare să izbucnească sau să producă un număr neașteptat de mare de meteori la fiecare 60 de ani.

Următoarea mare izbucnire a Lyridei va avea loc în 2042. Izbucnirile au loc din cauza remodelării de către planete a lungii dâre de resturi lăsate în urmă de cometa Thatcher. Aceste resturi sunt cele care interceptează orbita Pământului anual, pentru a crea ploaia de meteoriți.

Această cometă a fost descoperită pe 5 aprilie 1861 de Alfred E. Thatcher. În acel moment, cometa se afla în direcția regiunii polare nordice a cerului nostru, spre ceea ce vedem ca fiind constelația Draco.

Alfred Thatcher folosea un telescop refractor cu diametrul de 11 cm, care mărește de 30 de ori. Cometa strălucea la magnitudinea 7,5, mai slab decât se poate vedea cu ochiul liber.

Dar în următoarele câteva săptămâni, pe măsură ce cometa s-a apropiat atât de Soare, cât și de Pământ, s-a luminat considerabil. A devenit vizibilă pentru ochiul liber și a rămas așa până când a dispărut în amurgul serii, la începutul lunii iunie 1861.

Lyridele, observate de oameni încă de acum 2.700 de ani

Observatorii din emisfera sudică au preluat-o la sfârșitul lunii iulie și au urmărit cometa în următoarele cinci săptămâni, până când lumina ei a devenit prea slabă pentru a o mai vedea de oriunde pe Pământ.

Cometa Thatcher se va întoarce în anul 2278. Dar traseul ei de resturi, ploaia de meteoriți Lyride, va fi aici în fiecare aprilie.

Lyridele se evidențiază prin faptul că este printre cele mai vechi dintre ploile de meteoriți cunoscute de omenire. Înregistrările despre Lyride datează de aproximativ 2.700 de ani.

Chinezii din Antichitate ar fi notat primele observaţii referitoare la curentul de meteori Lyride în anul 687 î.e.n.

