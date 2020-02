Descoperire inedită. O femeie a pierdut o casetă acum 25 de ani. Unde a găsit-o

O femeie şi-a regăsit o casetă audio pe care o pierduse în timpul unei vacanţe după ce aceasta a fost descoperită pe o plajă 25 de ani mai târziu, relatează joi Press Association. Melodiile pe care ea le-a înregistrat pe casetă pot fi încă ascultate.

Stella Wedell avea 12 ani când a luat caseta cu ea ca să asculte melodiile preferate la Walkman, în timpul unei vacanţe petrecute în Costa Brava şi Mallorca, în 1993, transmite Agerpres.

Caseta, pe care a înregistrat hit-uri ale unor artişti şi formaţii precum Pet Shop Boys, Bob Marley şi Shaggy, a dispărut, iar ea a crezut că nu o va găsi niciodată.

Femeia a fost însă uimită să observe caseta, care era prezentată în cadrul unei expoziţii de fotografie pe care a vizitat-o în timpul unui concediu în Stockholm, în 2019.

Caseta a ajuns în 2017 pe o plajă din Fuerteventura, la circa 2.000 de kilometri distanţă de locul în care Wedell o văzuse ultima oară, şi a fost recuperată de o artistă din Marea Britanie, Mandy Barker.

Barker a trimis caseta pentru restaurare la un specialist, care a reuşit să redea toate melodiile înregistrate pe ea, apoi a inclus-o în expoziţia sa itinerantă, ''Sea of Artefacts''.

''Când am văzut lista cu piese mi se părea foarte familiară'', a declarat Wedell, care trăieşte în Berlin. ''Aşa că am făcut o poză şi am comparat-o cu CD-ul original din 1993, pe care încă îl mai am... şi era exact aceeaşi listă cu melodii, însă începea cu piesa a treia. Îmi aduc aminte că nu mi-au plăcut primele două melodii de pe CD pentru că mi se păreau prea vechi, aşa că nu le-am inclus când am înregistrat caseta, la vârsta de 12 ani'', a povestit ea.

Barker a descoperit caseta în 2017, în timp ce studia problema poluării cu plastic a oceanelor. Iniţial, ea nu a bănuit că banda va putea fi ascultată. ''Sinceră să fiu, o perioadă nu mi-a venit să cred. Nici chiar după ce am ascultat caseta'', a mărturisit artista.

''A fost o întâmplare uimitoare că Stella a ajuns la expoziţia mea şi şi-a recunoscut caseta'', a adăugat artista.

Expoziţia lui Barker, care include 47 dintre operele sale, prezintă caseta într-o vitrină, împreună cu lista cu piesele descoperite pe ea. Lucrările au fost expuse în turneu, în diferite oraşe din lume.

De-a lungul carierei, Barker a colaborat cu profesorul Richard Thompson, directorul departamentului internaţional de cercetare a deşeurilor marine de la Universitatea din Plymouth. După ce Wedell şi-a regăsit caseta pierdută în urmă cu 25 de ani, ea l-a contactat şi i-a relatat remarcabila întâmplare.

''Este o poveste uimitoare şi un exemplu în plus al problemei legate de poluarea cu plastic'', a declarat Thompson. ''Este foarte dificil de spus exact cât timp a stat caseta în mare, dar faptul că a supravieţuit intactă demonstrează durabilitatea plasticului şi ameninţarea pe care o poate prezenta asupra mediului marin'', a adăugat specialistul.

Caseta va fi expusă în continuare în cadrul expoziţiei itinerante, însă va reveni ulterior la Wedell, notează Press Association.

Printre piesele de pe casetă se numără ''Do You See The Light'' (SNAP), ''One Love'' (Dr. Alban), ''More And More'' (Captain Hollywood Project), ''Oh Carolina'' (Shaggy), ''Go West'' (Pet Shop Boys), ''Runaway Train'' (Soul Asylum), ''(I Can't Help) Falling In Love With You'' (UB40) şi ''Mr Vain'' (Culture Beat).

