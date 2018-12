Descoperire importantă la Pompeii. Ce s-a găsit în grajdul vilei unui general roman

Șeful parcului arheologic Pompeii, Massimo Osanna, a declarat agenției italiene de știri Ansa că vila aparținea unui ofițer militar superior, poate un general, din vremurile romane antice, scrie The Guardian.

Exceptional discovery in Pompeii: discovered the horse of a soldier, harnessed to rescue the population during the eruption of Vesuvius. @pompeii_sites @pompei79 @NatGeo #Pompei #Campania #Napoli #archeology pic.twitter.com/cn1QaHbCOp