Cercetătorii au creat o mască de protecție care poate fi purtată doar pe nas. Ce spune OMS

O mască nazală, o inovaţie împotriva Covid-19 care lasă gura liberă şi poate fi folosită la masă, nu a fost aprobată de către autorităţile sanitare, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă masca de protecţie care acoperă nasul, gura şi bărbia.

