Cercetătorii au coborât o cameră într-un tunel de 900 m în Antarctica. Ce au filmat. VIDEO

O echipă de cercetători în colaborare cu British Antarctic Survey a filmat în interiorul unui ghețar, coborând o cameră printr-un tunel forat în stratul de gheață din Antarctica.

În ultimii ani, specialiștii din cadrul proiectului BEAMISH au forat mai multe astfel de tuneluri în Antarctica.

Oamenii de știință au filmat până la o adâncime de câteva sute de metri într-un tunel realizat în ghețarul Filchner-Ronne pentru a studia efectele încălzirii globale în Antarctica.

Breaking News! At 05:00 GMT on Tuesday 08/01/18 we became the first team ever to drill through the Rutford Ice Stream at a depth of 2153 m. Instruments are now deployed in the ice and measuring incredibly important data. Here's a picture of the borehole @BAS_News pic.twitter.com/Hl0NgahhD1 — Hot Water on Ice (@HotWaterOnIce) January 10, 2019

La finalul lunii trecute, o echipă de 11 cercetători au reușit să ”sape” cel mai adânc tunel realizat vreodată în pătura de gheață din Antarctica. Folosind o tehnică specială pe bază de apă fierbinte echipa a ajuns până la a o adâncime de peste 2 km, mai exact: 2153 metri.

Another successful hole drilled, so some more images from beneath the surface. This time within the cavity created at 230m. It's so big you can't see the sides! @BAS_News pic.twitter.com/rInbyCUijr — Hot Water on Ice (@HotWaterOnIce) February 14, 2019

Tunelul a fost forat în vestul Antarcticii, în ghețarul Rutford. În gaură au fost amplasate instrumente pentru a înregistra presiunea apei, temperatura gheţii şi deformările acesteia.

Obiectivul proiectului denumit BEAMISH este de a analiza cum se va transforma în următorii ani zona din cauza schimbărilor climatice. Atât în Antarctica, cât şi în Groenlanda, stratul de gheaţă a fost puternic afectat iar experții nu știu ce se va întâmpla în viitor, cât de multă gheaţă se va topi şi cât de mult va creşte nivelul apei de pe glob.

Here's some footage from the top of a similar 900 m deep borehole hot water drilled in 2017. It's well worth watching all the way through with the sound on! @BAS_News pic.twitter.com/YYlYprtVZt — Hot Water on Ice (@HotWaterOnIce) January 25, 2019

