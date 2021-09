Cei pasionați de știință au devenit, pentru scurt timp, geologi, fizicieni sau astronomi la ”Noaptea Cercetătorilor”

Din ce este compusă lumina, cum se produce un cutremur, dar și cum se extrage ADN-ul din fructe.

Sunt doar câteva întrebări la care vizitatorii au primit răspuns la „Noaptea Cercetătorilor”.

La evenimentul găzduit vineri seară de trei muzee din Capitală, organizatorii au încântat participanții cu experimente interactive.

Cei pasionați de știință au avut ocazia să devină, pentru scurt timp, geologi, fizicieni sau astronomi, iar un tur virtual prin Sistemul Solar i-a făcut să înțeleagă mai bine planetele.

Răzvan Balașov, cercetător: ”Ca să nu fie plictisitor, am introdus o tehnică destul de nouă, realitatea virtuală. Îți pui căștile și cumva este imersat în această lume digitală, dar extrem de fascinantă și ai un ghid care iți povestește despre fiecare planetă.”

Publicul a putut asista și la spectacole cu roboți. Pasionații de genetică au învățat cum se extrage ADN-ul din fructe.

Copii și adulți, cu toții au fost încântați.

Reporter: ”Ce ți-a plăcut cel mai mult de aici?”

Copil: ”Experimentele.”

Copil: ”Experimentul meu preferat a fost cel în care au luat un gaz și ne-au arătat cum dacă băgau un balon în acel gaz îngheța balonul și se strângea, ca și cum ar fi fost dezumflat, dar după ce îl scoteau din aburul acela își revenea la loc.”

Femeie: ”Mi-a plăcut un experiment de fizică, cu sodă caustică și cu obținerea hidrogenului.”

Bărbat: ”Am reușit să trecem la partea cu seismul. Am testat să vedem cum detectăm un seism și ceva experiment cu bicarbonat, oțet.”

"Noaptea cercetătorilor europeni" are loc, an de an, în peste 300 de orașe europene. În România, evenimentul este găzduit în 30 de localități anul acesta.