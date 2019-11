Ce era de fapt animalul pe care l-a adoptat o femeie, crezând că este un pui de pisică

Florencia Lobo era împreună cu fratele ei în momentul în care au descoperit puma, lângă un alt pui și o pisică moartă, relatează FoxNews.

„Ne-am gândit că este vorba o pisică abandonată care a născut”, a declarat aceasta.

Florencia a decis să-i ducă pe ambii pisoi acasă, unde a încercat să-i alăpteze. Din păcate, unul dintre pisoi a murit, Celălalt în schimb, dădea semne că va supraviețui, iar femeia a avut mare grijă de el, punându-i chiar și un nume, Tito.

Florencia Lobo thought she was adopting a kitten, but later found out it was a puma jaguarundi pic.twitter.com/ze0se7d99c