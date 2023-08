„Veștile nu sunt tocmai bune”. Starea fostului selecționer al României se agravează

„Am mai vorbit cu el, dar, din păcate, veștile nu sunt tocmai bune. E într-o stare destul de critică, lucrurile s-au înrăutățit în ultima vreme. Este mult mai rău față de acum câteva luni când a venit la București. A fost nevoit să se opereze din nou, face chimioterapie și speră își va reveni”, a spus Ionuț Badea.

Daum, în vârstă de 69 de ani, a anunțat în luna octombrie a anului trecut că suferă de cancer și că urmează un tratament cu rezultate pozitive.

“Aş vrea să mă adresez astăzi vouă cu un mesaj foarte personal: din nefericire, a trebuit să mă retrag din viaţa publică în ultimele luni deoarece am fost diagnosticat cu cancer la un control de rutină. De atunci, am fost alături de prof. dr. Jurgen Wolf şi echipa de la CIO Koln pe cele mai bune mâini şi mă bucur că tratamentul funcţionează foarte bine în cazul meu! Mă ştiţi: sunt un luptător şi voi înfrunta această provocare cu optimism şi din toate puterile. Drept urmare, vă rog să ţineţi cont de faptul că am nevoie să mi se respecte intimitatea ca să mă fac bine cât mai curând posibil”, a notat Daum, potrivit News.ro.

Christoph Daum a fost selecţionerul echipei naționale de fotbal a României între iulie 2016 şi septembrie 2017.

Sursa: digisport.ro Etichete: , Dată publicare: 17-08-2023 13:09