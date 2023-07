Gigi Becali, ofertă de 10 milioane de euro pentru CSA Steaua. „Bag banii în contul lor într-o oră”

"Le-am spus, bag 10 milioane la voi în cont şi scriem că e la dispoziţia CSA. Orice se întâmplă CSA angajează firmă de reparaţie, plăteşte din banii ăia şi restul mi-i dă înapoi, ce mare lucru? Ce e mai bine, să ai poliţă de asigurare sau banii în cont la tine. Dar ei tot caută chichiţe. Repet, le fac o ofertă publică, 10 milioane în contul lor, ca să jucăm meciul cu Dinamo. Să mă contacteze. Facem contractul şi azi bag banii în contul lor, imediat, într-o oră. Ce se distruge plătiţi din banii ăia, iar restul daţi banii înapoi şi punct, ce atâtea foi? Închiriază stadionul, bagă banii Becali, dă-mi banii ca să repar astea, şi restul ia banii Becali înapoi, pentru ce 70 de foi? Jucăm un meci de fotbal, nu altceva", a declarat Becali, potrivit Agerpres.

Reacția lui Becali la verificările Reacția lui Becali la verificările efectuate de Corpul de Control al Guvernului

Referitor la verificările corpului de control al Guvernului cu privire la activitatea Clubului Sportiv al Armatei Steaua şi modul de administrare a Complexului Sportiv Steaua, Becali a spus că este un act de normalitate.

"Mă bucur că după 30 de ani au început să meargă lucrurile în ţara asta. Cum o unitate militară are stadion? Ce faci cu el? Şi unul care are echipă de fotbal a adus 60 de milioane în România din transferuri, sunt lucruri adevărate. Din cupele europene am adus 100 de milioane. Prin acest control s-a făcut un pas de normalitate în ţara românească", a adăugat Becali.

El a precizat că poliţa de asigurare prin care a închiriat Arena Naţională şi stadionul Arcul de Triumf a fost refuzată de reprezentanţii CSA Steaua.

„Ei cereau ceva care este imposibil”

"Ne-au plimbat până în ultimul moment, ca apoi să ne spună că nu. E vorba de poliţia de asigurare, 250.000 de euro şi bilet la ordin 750.000 pentru gazon. Le-am dus poliţa de asigurare pe care am dat-o şi la Arena Naţională şi pe care am dat-o şi la Arcul de Triumf, acceptată, la ei nu e valabilă. Ei cereau ceva care este imposibil", a mai spus Becali.

Patronul FCSB a afirmat că îşi dorea ca meciul cu Dinamo să se dispute pe stadionul Steaua, după care echipa s-ar fi întors pe Arena Naţională: "Eu am vrut să joc meciul ăsta cu Dinamo acolo, pentru că nu aveam unde să-l joc şi apoi mă duceam în treaba mea pe Arena Naţională. Dacă intru în Liga Campionilor la anul, că ăsta este ţelul meu acum, să mai demonstrez o data, fac şi stadion de 50 de milioane de euro, cred, nu promit. Am un gând".

"Pe Talpan (Florin Talpan, juristul CSA Steaua, n. red.) îl ţine tot persoana aia care a susţinut să nu se semneze contractul. Are putere mare persoana, dar nu are la nivel de Guvern, adică. E posibil să fie Zisu (generalul Cătălin Zisu, n. red.). Că omul când are bani şi mai are şi grad, adică dacă e general şi mai face şi 50 de milioane, atunci cu ăla nu mai poţi să te pui. Deci are şi putere de grad, şi putere politică, şi bani. Ăla e puternic, e greu cu ăla. Deci, cred că e un general care are banii, miliardele, făcuţi de la logistică. Acolo, la logistică, sunt miliarde. Dar poate trimite şi DNA-ul un control, să vadă ce s-a întâmplat cu logistica armatei. Unde sunt miliardele, să-l vedem pe nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. Nu ştiu, e ceva dubios că Talpan e încă ţinut acolo şi nu-l dă nimeni afară. E ceva foarte subtil pe care nu-l ştim. Trebuie anchetat bine. Poate îl ţine Zisu acolo ca să poate să facă miliardele, cine ştie", a mai spus oficialul FCSB.

Preşedintele FCSB, Valeriu Argăseală, a afirmat că poliţa de asigurare solicitată de CSA Steaua pentru punerea la dispoziţie a stadionului nu există pe piaţă, celelalte fiind refuzate.

"Poliţa de asigurare pe care ne-au cerut-o ei de 250.000, de terorism, de vandalism şi de daune morale, nu aveam cum să o prezentăm pentru că nu există pe piaţă. Iar celelalte trei poliţe pe care le-am adus noi nu au fost acceptate de CSA. Noi le-am propus un bilet la ordin avalizat de 250.000 în plus faţă de cel de 750.000 de euro. Însă au spus că nu pot fi de acord cu aşa ceva şi ca atare ne-au informat că nu pot încheia contractul. Iniţial s-a cerut o poliţă de asigurare de 1 milion de euro pentru teren, iar ulterior au putut să o schimbe într-un bilet la ordin avalizat de 750.000. Acum ne punem întrebarea de ce în cazul poliţei de 250.000 nu s-a putut garanta tot cu un bilet la ordin avalizat de 250.000 de euro. E o decizie care nu se poate explica. În plus, pot să vă spun că noi am făcut o poliţă de asigurare care există pe piaţa românească pentru stadionul Arcul de Triumf. Ea este acceptată de administratorii de la Arcul de Triumf şi cred că şi cei de la Steaua pot să utilizeze această poliţă. Numai nouă ne-au cerut o poliţă care nu se poate executa", a declarat Argăseală.

Corpul de control al premierului Marcel Ciolacu efectuează, începând de joi, verificări cu privire la activitatea Clubului Sportiv al Armatei Steaua, cercetând, între altele, modul de administrare a Complexului Sportiv Steaua, au precizat surse guvernamentale. Potrivit acestora, inspectorii guvernamentali vor efectua controale asupra modului de obţinere a veniturilor din exploatarea complexului şi a cheltuielilor de funcţionare a acestora, urmare şi a unor relatări ale presei sportive pe acest subiect.

FCSB - Dinamo se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf

Clubul de fotbal FCSB a anunţat, miercuri, pe un site de socializare, că derby-ul cu Dinamo, programat, sâmbătă, în etapa a 2-a a Superligii, se va disputa pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală după ce nu a ajuns la un acord cu CSA Steaua pentru închirierea arenei din Bulevardul Ghencea.

Miercuri, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a informat într-un comunicat de presă că negocierile cu FCSB pentru punerea la dispoziţie a stadionului din Bulevardul Ghencea pentru derby-ul cu Dinamo, au intrat în impas din cauza faptului că gruparea patronată de Gigi Becali nu a pus la dispoziţie poliţa de asigurare pentru acte de vandalism şi biletul la ordin pentru asigurarea protecţiei gazonului.

Derby-ul FCSB - Dinamo, din cadrul etapei a 2-a a Superligii este programat la 22 iulie, de la ora 21:30 şi ar fi putut fi prima partidă disputată de formaţia patronată de Gigi Becali pe stadionul Steaua după ce aceasta obţinuse aprobare de la ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr. Suporterii echipei Steaua, din Liga a II-a, s-au arătat de-a lungul timpului împotriva disputării partidelor echipei FCSB pe stadionul din Bulevardul Ghencea.

Pentru FCSB meciul de sâmbătă va fi primul pe care îl va disputa pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 20-07-2023 16:14