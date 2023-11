Virgil Ianțu, invitatul lui Cătălin Oprișan la Arena SPORT.RO: „I-am pus mingea lui Hagi la corner. A știut tot liceul”

Dinamo, Poli Timișoara, Gică Hagi, Cristian Chivu sau Simona Halep au fost doar câteva dintre subiectele atinse de prezentatorul TV în timpul interviului acordat lui Cătălin Oprișan.

Virgil Ianțu a vorbit și despre meciurile istorice ale lui Dinamo cu Hamburg, din 1983, din prima manșă a turului secund al Cupei Campionilor.

„Eu am o prieteni cu garda de atunci, cu Orac, cu Țețe, cu Oneață, Ausutin, Mateuț... și binînțeles cu Ando. Apropo de cei 40 de ani, această echipă a jucat în acel meci la Timișoara, la care eu am fost pe stadion, era anul în care sărbătorea Dinamo 40 de ani de activitate. Am fost singura echipă din acel an care a bătut Dinamo și le-am stricat sărbătoarea și a câștigat Steaua sărbătoarea. (...) A fost apogeul acestui club... Gloriile lui Dinamo suferă pentru ce se întâmplă azi. Chiar vorbeam cu Nicușor Vlad și zicea: 'Păcatele astea nu-s ale noastre'”, a spus Ianțu.

Prezentatorul TV a mărturisit că suferă pentru situația în care ajuns Poli Timișoara.

„Realmente, eu sufăr că acest club este unde este... Noi mergeam la meci, la echipa creată cu Iancu patron, pentru că era o continuitate a unei echipe pe același stadion, dar trăiam într-o minciună. Nu era Poli Timișoara, era Rocarul cu cione s-a împreunat atunci. Totul era bine pentru Timișoara, pentru suporteri. Asta s-a permis în multe situații, pentru că la Dinamo e clară, nici la Steaua nu e clară...”, adăugat Iancu.

Dată publicare: 09-11-2023 09:48