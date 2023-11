Elisabeta Lipă, invitata lui Cătălin Oprișan la Arena SPORT.RO: ”A fost șocul vieții. Am zis că îmi pleznește inima”

Fosta canotoare, multiplă campioană olimpică, a povestit clipele neplăcute prin care a trecut în 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra, unde sportivii români au avut o prestație sub nivelul așteptărilor.

Elisebata Lipă spune că ce s-a întâmplat acolo din punct de vedere sportiv a fost ... ”ca o lovitură de ciocan direct în moalele capului”.

”Era primul meu ciclu olimpic ca președinte și prima mea participare la Jocurile Olimpice ca președinte al Federației Române de Canotaj. Normal că atunci când am preluat federația, am preluat doar o sportivă rămasă din barca de opt plus unu medaliată. Și, restul, era numai tinere.

Dar nu mă așteptam ca în 4 ani de zile, următorul ciclu olimpic să vină, așa, ca o lovitură de ciocan direct în moalele capului.

Pentru mine a fost șocul vieții. Am zis că îmi pleznește inima în mine, având în vedere că mai erau și niște sportive revenite, titrate, cu pedigree. Și am zis bun, nu e colo, va fi colo.. Dar, nu vreau să-mi aduc aminte de acea ediție, mi-am șters-o din minte.” - a povestit multipla campioană olimpică în emisiunea Arena SPORT.RO.

Pro TV

Ea a continuat, explicând că - deși era conștientă de rezultatele slabe ale sportivilor români, ”inima nu accepta acest lucru”.

”Și am văzut finala bărcii de opt plus unu care a termin, a trecut linia de sosire pe patru. Am sperat până în ultimul moment că vor veni măcar la medalii. Dar când le-am văzut, așa, venind, bălăngănindu-se, este o imagine greu de reprodus și de acceptat. Și când au trecut linia de sosire, locul patru, eu efectiv n-am putut să fac un pas, am rămas țeapănă.

Era un antrenor grec lângă mine, m-a văzut. Și deci: Elisabeta gata!

Da, normal că atunci când vii din lumea asta, când știi fiecare lovitură, fiecare centimetru, fiecare parte a acelei curse, cam cum trebuie să faci, ce trebuie să faci, pe unde trebuie să fii, vedeam că ăla e rezultatul, dar inima nu accepta acest lucru!” - a mai spus Elisabeta Lipă.

Pro TV

Arena SPORT.RO e moderată de Cătălin Oprișan și poate fi văzută pe VOYO și pe Sport.ro.

Ediția a treia e o incursiune în cariera unei sportive de legendă, cu har de povestitor.

În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată de federația internațională de specialitate drept cea mai valoroasă canotoare a secolului XX.

Elisabeta Lipă are puterea ca prin întâmplările istorisite să teleporteze cititorul și telespectatorul chiar în barca de antrenament sau în febra concursului pentru medalie.

Dată publicare: 02-11-2023 08:49