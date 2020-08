Universitatea Craiova - CFR Cluj, LIVE. Meciul care va decide campioana României din acest an

Universitatea Craiova - CFR Cluj, LIVE. Este meciul care va desemna campioana din Liga 1. Comitetul Executiv al FRF a luat o decizie istorică și a hotărât ca partida să continue cu prelungiri şi penalty-uri, în caz de egalitate.

"Meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj va desemna reprezentanta României în Liga Campionilor. Întrucât 3 august este data-limită impusă de UEFA pentru anunţarea reprezentantelor fiecărei ţări în cupele europene, membrii Comitetului Executiv au decis în unanimitate ca reprezentanta României în Liga Campionilor să fie stabilită în urma unui meci decisiv. Astfel, partida dintre primele două clasate în play-off-ul Ligii 1, Universitatea Craiova - CFR Cluj, programată în această seară, începând cu ora 20:30, va avea o câştigătoare. În caz de egalitate după 90 de minute, se vor disputa două reprize de prelungiri şi, dacă egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare", a transmis FRF.

Universitatea Craiova - CFR Cluj, "Finala campionatului" LIVE

Învingătoarea acestei partide va primi 3 puncte în clasament şi va reprezenta România în ediţia 2020-2021 a Ligii Campionilor.

În prezent, CFR Cluj ocupă prima poziţie a clasamentului, cu 46 de puncte, iar Universitatea Craiova locul al doilea, cu 44 de puncte, însă un meci mai puţin disputat.

Este vorba despre partida Astra - U Craiova din etapa a 9-a, meci amânat din cauza a cinci cazuri de COVID-19 la formaţia giurgiuveană.

Din cauza faptului că UEFA solicită FRF desemnarea campioanei ediţiei 2019-2020 la finalul zilei de 3 august , LPF nu mai are date disponibile pentru a programa partida de la Giurgiu.

Mesajul lui Burleanu, după decizia FRF

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat că LPF nu a avut un scenariu stabilit pentru situaţia din această seară, subliniind că în Comitetul Executiv s-au luat în considerare cinci scenarii.

"Au fost mai multe scenarii, nu ne-am dorit să ajungem în această situaţie. Am făcut în repetate rânduri apel către LPF să se dezbată cum s-ar putea încheia campionatul. Am văzut că Liga nu a avut nicio decizie. Au fost cinci scenarii, am discutat cu reprezentanţii UEFA. Cel mai bun scenariu ar fi fost la UEFA să accepte ca meciul Astra-Caiova să se joace la 5-6 august. UEFA nu a fost de acord, aşa că a trebuit să discutăm alte scenarii. Iar campioana României va fi câştigătoarea din această seară, dacă e cazul în prelungiri sau la penaltiuri, acest scenariu fiind votat în unanimitate. Este varianta care produce cel mai mic nivel de nedreptate şi ne expune celui mai mic risc şi pune mai presus decât orice meritul sportiv. Prima variantă a fost omologarea rezultatelor şi trimiterea către Comisia de Disciplină. Al doilea, îngheţarea clasamentului. Al treilea a fost de puncte per meci, luând în calcul toate meciurile disputate. A patra varianttă a fost de luncte per meci doar cu meciurile disputate în play-off", a declarat Burleanu.

