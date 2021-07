Un tribunal spaniol cere UEFA să anuleze toate sancţiunile la adresa echipelor iniţiatoare ale Superligii de fotbal

Un tribunal spaniol a cerut joi UEFA să anuleze toate sancţiunile la adresa echipelor Real Madrid, FC Barcelona şi Juventus Torino, iniţiatoare, printre altele, ale proiectului Super Ligii europene de fotbal, scrie Reuters.

De asemenea, instanţa a solicitat ca UEFA să nu ia măsuri pentru excluderea acestor cluburi din competiţiile europene, inclusiv Liga Campionilor.

Instanţa comercială din Madrid a decis că UEFA nu poate impune iniţiatorilor ''dizolvarea formală'' a proiectului Superligii şi a blocat impunerea unei amenzi de 100 de milioane de euro pentru cele trei cluburi.

Aşa cum s-a anunţat, preşedintele clubului Juventus Torino, Andrea Agnelli, a declarat joi că gruparea nu se teme de ameninţări, în contextul în care polemica privind participarea la Super Ligă nu a încetat, scrie presa italiană.

''UEFA ne-a admis la următoarea ediţie a Ligii Campionilor şi îmi amintesc doar că din partea noastră există o dorinţă de dialog pentru a rezolva problema. Nu ne temem de ameninţări şi suntem convinşi că acţiunile noastre în justiţie vor avea succes. Cu toate acestea, avem nevoie de dialog şi sper că în curând vom putea discuta cu UEFA'', a spus Agnelli.

Luna trecută, cluburile Real Madrid, FC Barcelona şi Juventus Torino au fost admise în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor la fotbal, în ciuda implicării lor în controversatul proiect al Super Ligii europene, care a generat furia UEFA.

Scrisori de admitere au fost trimise tuturor participantelor la Liga Campionilor, ediţia 2021-2022, a precizat, pe 15 iunie, forul fotbalistic continental, care anunţase anterior că procedurile disciplinare împotriva celor trei cluburi "rebele" au fost suspendate.

UEFA a deschis o investigaţie împotriva celor trei grupări de top din Europa, însă a suspendat procedurile, după ce a fost notificată de autorităţile elveţiene în legătură cu un ordin judecătoresc al Tribunalului comercial din Madrid, obţinut de entitatea juridică European Super League Company SL.

"Scrisorile de admitere au fost trimise tuturor cluburilor participante la competiţiile UEFA la nivel de club din sezonul viitor", preciza atunci UEFA.

Real Madrid, FC Barcelona şi Juventus Torino sunt ultimele dintre cele 12 cluburi care şi-au dat acordul, în luna aprilie, pentru lansarea Super Ligii europene şi care au rămas în continuare fidele acestui proiect, care a generat numeroase reacţii negative în lumea fotbalului.

Andrea Agnelli, preşedintele clubului Juventus Torino şi unul dintre fondatorii Super Ligii, declara că planul de a crea o ligă separată nu a reprezentat o lovitură dată competiţiilor UEFA, ci o modalitate de a salva industria fotbalului, care a fost afectată grav de pandemia de coronavirus.

Juve s-a calificat în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor în ultima etapă din Serie A, iar de atunci a renunţat la serviciile antrenorului Andrea Pirlo, readucându-l la conducerea tehnică pe experimentatul Massimiliano Allegri.

În aprilie, preşedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, l-a criticat dur pe Andrea Agnelli, preşedintele lui Juventus Torino, după anunţul înfiinţării unei Super Ligi, el afirmând că nu a mai văzut pe cineva "care să mintă atât de des" ca oficialul clubului italian.

"Am văzut multe în viaţa mea. Am fost avocat penalist douăzeci de ani, dar n-am văzut niciodată asemenea oameni. (...) Trebuie că am fost nişte naivi, fără să ne dăm seama că avem nişte şerpi lângă noi: acum o ştim", a afirmat, la acel moment, slovenul într-o conferinţă de presă.

Ceferin a avut cele mai dure cuvinte pentru preşedintele lui Juventus, Andrea Agnelli, "cea mai mare decepţie dintre toţi". Ceferin este naşul fiicei lui Agnelli, cel care a fost până noaptea trecută membru al comitetului executiv al UEFA şi preşedinte al Asociaţiei Cluburilor Europene (ECA).

"Nu am văzut niciodată pe cineva care să mintă atât de des şi cu atâta insistenţă. E incredibil. Am vorbit cu el sâmbătă după-amiază. Mi-a spus 'nu-ţi face griji, astea sunt zvonuri, te sun peste o oră', apoi şi-a închis telefonul", declara oficialul UEFA.

Avocatul sloven a calificat Super Liga ca fiind "o propunere ruşinoasă şi egoistă a câtorva cluburi mânate doar de lăcomie", "un scuipat în faţa iubitorilor fotbalului".

Proiectul Super Ligii, condus de preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, implica participarea permanentă a 15 cluburi fondatoare la o competiţie aproape închisă.