Un trăsnet a ucis un jucător în timpul unui meci de fotbal. Imagini dramatice surprinse pe teren | VIDEO

Starea de sănătate a celorlalţi jucători afectaţi de trăsnet este încă necunoscută.

Potrivit Mundo Deportivo, incidentul a avut loc în jurul orei 16:00 la Estadio Coto Coto din Chicha, unde Juventud Bellavista şi Familia Chocca jucau un meci pe furtună. Incidentul a avut loc când meciul tocmai fusese oprit, iar jucătorii părăseau terenul.

Presa locală a relatat că răniţii au fost transferaţi imediat la spitalul Carrión din Huancayo, unde medicii au declarat decesul lui José Hugo de la Cruz Meza, potrivit News.ro.

