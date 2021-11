Un fotbalist a suferit un atac cardiac în timpul unui meci, în Norvegia

Meciul din etapa a 27-a a fost întrerupt în minutul 12, când Emil Palsson s-a prăbuşit pe teren, victimă a unui atac cardiac.

Jucătorii au fost trimişi la vestiare, în timp ce islandezului de 28 de ani i se făcea masaj cardiac, relatează news.ro.

Într-un comunicat, gruparea a anunţat că jucătorul a fost animat înainte de a fi transportat de urgenţă la spital, unde va fi supus mai multor teste.

#NSTsports Icelandic midfielder #EmilPalsson collapsed during a football game in #Norway's second division Monday evening after suffering a cardiac arrest, his football club #Sogndal said.https://t.co/XbKKqMWay2