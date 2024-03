Un fotbalist a fost răpit şi torturat de mai mulți indivizi. Sportivul, găsit abandonat într-o pădure

El se află acum în convalescenţă într-un spital din Nairobi, relatează presa din Kenya.

Surse apropiate jucătorului au confirmat că Opiyo a fost descoperit abandonat în pădurea Ngong după o experienţă cutremurătoare.

Conform relatărilor din presă, Opiyo a fost luat cu forţa din zona Taj Mall de trei bărbaţi neidentificaţi care l-au urcat într-o maşină, i-au confiscat telefonul şi i-au golit contul bancar pe drum.

Fratele său, Kevin Olang'o, fotbalist la FC Talanta, a coordonat neobosit eforturile de a-l localiza şi îşi exprimase anterior îngrijorarea cu privire la dispariţia sa.

Iniţial, KCB FC a tras un semnal de alarmă cu privire la dispariţia lui Opiyo când acesta nu s-a prezentat la cantonament.

"Am primit informaţii de la familia jucătorului nostru Brian Opiyo Olang'o că portarul a dispărut de la ora 18.00 în data de 10 martie 2024", a precizat clubul, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la siguranţa acestuia.

Din fericire, Opiyo a reuşit să trimită un mesaj SOS soţiei sale înainte ca răpitorii săi să îi confişte telefonul, furnizând informaţii cruciale despre locul în care se afla şi despre pericolul la care se expunea.

