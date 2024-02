Un baschetbalist ucrainean de 17 ani a fost ucis în Germania. Care este motivul

De asemenea, sâmbătă seară a mai fost rănit și Artem Kozachenko, colegul lui Yermakov la echipa U19 a clubului ART Giantsel. El se află într-un spital din Essen, dar viața sa nu a fost pusă în pericol.

„Înaintea unui meci, tinerii baschetbalişti au fost atacaţi cu cuţite în stradă pentru motivul că sunt ucraineni”, a transmis Federația de baschet din Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a anunțat că poliția germană l-a reținut pe ucigaș. „Potrivit informațiilor disponibile, poliția l-a reținut deja pe atacator. Investigațiile sunt în curs de desfășurare", a scris Oleh Nikolenko, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, pe Facebook, potrivit European Pravda.

Volodymyr Yermakov s-a născut în 2006 și a jucat pentru naționala Ucrainei la Campionatul European U16 din Bulgaria, în 2022.

A 17-year-old Ukrainian basketball player Volodymyr Yermakov has been stabbed to death in Dusseldorf, Germany. The circumstances of the tragedy are not well known. According to social media reports, the athlete and his friend were attacked by a group of Arab migrants. The police… pic.twitter.com/0q3ysOiHgq