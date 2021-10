Tragedie în rugby. Neozeelandezul Sean Wainui a murit într-un accident rutier, la vârsta de 25 de ani

Recordmanul de eseuri într-un meci din Super Rugby, neozeelandezul Sean Wainui, a decedat, luni, într-un accident de maşină, informează AFP, citată de Agerpres.

Autoturismul jucătorului în vârstă de 25 de ani s-a izbit de un copac, a anunţat poliţia.

Directorul general al Federaţiei Neozeelandeze de Rugby în XV, Mark Robinson, a deplâns decesul jucătorului echipei Waikato Chiefs, evocând "o zi neagră pentru rugby".

"Decesul lui Sean afectează profund toate persoanele implicate în rugby, în special coechipierii săi", a transmis oficialul neozeelandez.

Fostul "All Black" Sonny Bill Williams i-a adus şi el un omagiu în social-media. "Deşi nu am jucat alături de el, am simţit mereu statura sa în calitate de adversar", a scris acesta pe Twitter.

Wainui, care a reprezentat selecţionata neozeelandeză sub 20 ani şi pe cea a "Maori All Blacks", şi-a început cariera în Super Rugby, la Canterbury Crusaders, în 2016.

În 2018, el s-a transferat la Waikato Chiefs, pentru care a înscris cinci eseuri într-un meci jucat în iunie contra echipei australiene NSW Waratahs, câştigat cu 40-7 la Sydney.