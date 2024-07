Svitolina, discurs în lacrimi la Wimbledon, după atacul Rusiei asupra unui spital de copii: "A fost o zi foarte grea". VIDEO

Ea a afirmat că i-a fost extrem de greu să joace după ce a aflat că un spital pentru copii din Kiev a fost bombardat de forțele ruse.

"Am jucat foarte bine, dar...ştiţi...este o zi foarte grea pentru poporul ucrainean", a spus Svitolina, care a izbucnit în plâns, în timp ce publicul a aplaudat şi a încurajat-o.

"Nu a fost uşor să mă concentrez. De dimineaţă a fost greu să citesc ştirile, aşa că mă bucur că am putut juca", a aăugat ea.

At Wimbledon, Ukrainian tennis pro, Elina Svitolina holds back tears, referring to Russian savages having just blown up the children's hospital in Kyiv. pic.twitter.com/gKLtrRxp4b