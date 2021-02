Sorana Cîrstea, victorie de senzaţie cu Petra Kvitova. S-a calificat în turul 3 la Australian Open

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului Australian Open după o victorie de senzaţie în faţa cehoaicei Petra Kvitova, a noua favorită, cu 6-4, 1-6, 6-1, miercuri, la Melbourne.

Cîrstea (30 ani, 68 WTA), care a realizat în 2017 cea mai bună performanţă a sa la Melbourne, optimile de finală, s-a impus după circa două ore de joc (2 h 03 min).

Kvitova (30 ani), numărul 8 mondial, a jucat finala primului turneu de Mare Şlem al anului în 2019.

Cehoaica a început mai bine meciul şi a condus cu 2-0 şi 3-1, dar Cîrstea a avut o revenire formidabilă, reuşind să câştige patru ghemuri la rând (5-3). Kvitova a făcut break, dar nu a reuşit să îşi concretizeze şi serviciul, astfel că Sorana s-a impus în primul set cu 6-4.

Kvitova a dominat categoric actul secund, în care a condus cu 4-0 şi a încheiat cu 6-1. În decisiv a fost rândul româncei să aibă 4-0, câştigând apoi cu 6-1.

Cîrstea a încheiat cu 2 aşi şi 7 duble greşeli, în timp ce Kvitova a avut un as şi 7 duble greşeli. Diferenţele au fost destul de mici la serviciu, 55%-54% la primul şi 50%-47% la al doilea, ambele în favoarea româncei. Procentajele au fost egale la mingile de break transformate - 38%, 6/16 Sorana şi 5/13 Petra. Kvitova a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 21-17, dar a făcut şi mai multe erori neprovocate, 44-30.

Kvitova are în continuare avantaj în meciurile directe cu Cîrstea, 5-3, după ce se impusese în precedentele două dueluri, la Madrid în 2014 şi la Wimbledon în 2016, potrivit Agerpres.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 215.000 dolari australieni şi 130 de puncte WTA.

În turul următor, Sorana Cîrstea va da peste o altă reprezentantă a Cehiei, Marketa Vondrousova (21 ani, 20 WTA), cap de serie numărul 19.

Vondrousova, finalistă la Roland Garros în 2019, a atins în premieră turul al treilea la Melbourne, după 6-1, 7-5 cu Rebecca Marino (Canada).

Cîrstea: Este impresionant ce am reuşit azi

Sorana Cîrstea consideră impresionantă performanţa ei de a trece de Petra Kvitova la Australian Open după ce a stat două săptămâni într-o carantină strictă la Melbourne.

Am avut multe meciuri împotriva ei, este o jucătoare extraordinară, loveşte atât de tare mingea şi mi-a luat timp să mă adaptez jocului, dar odată ce am reuşit, am simţit că pot să o înving. Sunt foarte fericită de această victorie. În al doilea set, a făcut pasul în faţă şi eu am dat înapoi. Cred că azi a fost o chestiune de cine preia controlul punctului, cred că în setul al doilea am jucat prea defensiv, dar odată terminat am încercat să revin aproape de linia de fund a terenului, să dictez punctele şi a mers. Nu ştiam cu cine o să joc în turul al treilea, de obicei nu mă uit la tablou. Cel mai important acum este să mă recuperez, am fost una dintre cele câteva care au stat în carantină strictă. Să joc două ore la 30 de grade Celsius m-a strors un pic faţă de normal, dar cred că este impresionant să vin după 15 zile în care nu am lovit mingea şi să reuşesc să evoluez în modul în care am făcut-o azi, nu mă aşteptam", a declarat Cîrstea, la interviul de pe teren, potrivit News.ro.