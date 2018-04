Simona Halep s-a calificat în sferturi la Stuttgart. Cu cine se va confrunta în următorul meci

Getty

Simona Halep, locul 1 WTA, a avansat, miercuri seară, în sferturi la Stuttgart, reușind să o învingă în trei seturi pe Magdalena Rybarikova, locul 18 WTA, scor 4-6, 6-2, 6-3.

La finalul meciului, Simona Halep a explicat tactica prin care a destabilizat-o pe Rybarikova, dezvăluind și că nu a vrut să se retragă, chiar dacă a simțit unele dureri la spate și la picioare în primul set.

"Magdalena a jucat foarte bine în primul set, este un adversar greu întotdeauna, așa că am vrut doar să păstrez mingea în joc, să joc mai mult pe reverul ei și să nu mai ratez. Spun asta pentru că la începutul setului al doilea am început să ratez destul de mult. Dar, apoi mi-am găsit ritmul și am stat acolo punct cu punct.

E foarte alunecoasă zgura, iar asta am simțit în primul set, când am avut probleme la picioare, cu musculatura. Dar, nu am vrut să mă opresc, nu m-am gândit la accidentare și am mers mai departe.

Este greu pe acest teren, mai ales că nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Însă, dacă te obișnuiești cu suprafața, poți obține mai departe un nivel bun", a spus Simona Halep, după meci.

“I found the rhythm and stayed point by point.” -@Simona_Halep on her @PorscheTennis come back victory pic.twitter.com/uOvjulrac0 — WTA (@WTA) April 25, 2018

În optimi, Simona Halep o va înfrunta vineri pe câștigătoarea partidei dintre Coco Vandeweghe și Laura Siegemund. Duelul dintre cele două are loc joi, de la ora 14:30.

