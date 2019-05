Simona Halep, prima reacție după victoria din semifinala de la Madrid

Simona a spus că, deşi nu este încă la potenţial maxim, pe zi ce trece se simte tot mai bine.

"Mă simt puţin obosită, meciul a fost intens. După ce am pierdut setul al doilea, m-am liniştit, mi-am deschis terenul, pentru că am stat cam mult în spate. Sunt foarte motivată când vin aici la Madrid, joc cel mai bun tenis al meu aici, nu sunt încă sută la sută, dar sunt tot mai bine. O finală este o finală, este diferită, va fi o provocare să câştig acest turneu, dar nu pun presiune pe mine", a declarat Halep la interviul de pe teren.

"It's my special tournament and I always want to play my best tennis."

Well, @Simona_Halep you did just that ????#MMOpen pic.twitter.com/6ohwEuU8Cj