Simona Halep – Magda Linette, în turul II la Roland Garros, după 18:30

Simona Halep, numărul 3 WTA în acest moment, o înfruntă joi, de la ora 18:30, pe poloneza Magda Linette locul 87 în clasamentul WTA), în turul secund de la Roland Garros.

Partida din turul II de la Roland Garros e programată a patra pe Arena Suzanne-Lenglen, adică în jurul orei 18:30-19:00. În următorul tur, Halep ar putea juca cu Aleksandra Krunic sau Lesia Tsurenko

Simona Halep, s-a declarat ''încrezătoare'' după victoria dificilă câştigaă, marţi, în prima rundă a turneului de tenis de la Paris, al doilea de Mare Şlem al anului, relatează agenţiile internaţionale de presă. Halep s-a impus în faţa australiencei Ajla Tomljanovic cu 6-2, 3-6, 6-1,.

''M-am simţit foarte bine pentru primul tur şi sunt încrezătoare acum'', a spus Halep după partidă. ''A fost un meci mare... Nivelul a fost bun, nivelul la care a jucat ea (Tomljanovic) în setul al doilea a fost foarte înalt. A trebuit să mă concentrez mai mult pe mine pentru a afla ce să joc în setul al treilea pentru a câştiga'', a explicat Halep.

Simona Halep, care a câştigat anul trecut primul său titlu de Mare Şlem, din a patra încercare (a pierdut finalele din 2014 şi 2017 la Paris şi în 2018 la Australian Open), a afirmat că titlul cucerit la Openul Franţei a schimbat-o: ''Simt că am crescut în acest an de când am câştigat aici. Sunt un om diferit, un om mai bun, iar ce vine, vine ca un bonus''.

