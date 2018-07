Simona Halep, în continuare numărul 1 mondial. Are 961 de pucte în fața lui Wozniacki

Agerpres

Jucătoarea română de tenis Simona Halep se menține pe primul loc în clasamentul WTA, cu un avans de 961 de puncte față de Caroline Wozniacki, în scădere de la 1.225 de puncte.

Următoarea ierarhie va fi publicată la 16 iulie, după turneul de la Wimbledon. Halep a atins anul trecut faza sferturilor de finală la All England Club şi are de apărat 430 de puncte, iar Wozniacki a fost eliminată în optimi şi are de apărat 240 de puncte, informează News.ro.

Mihaela Buzărnescu este a doua jucătoare română cel mai bine clasată în această săptămână, pe locul 28, cu 1.648 de puncte.

Irina Begu a coborât de pe locul 33 pe 36, cu 1.305 puncte, la fel Sorana Cîrstea, de pe locul locul 47 pe 51, cu 1.036 de puncte.

Ana Bogdan a urcat de pe 63 pe 59, cu 931 puncte, iar Monica Niculescu a coborât de pe 59 pe 61, cu 927 de puncte.

Primele zece locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare:

1. Simona Halep (România) 7.871 de puncte;

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.910;

3. Garbine Muguruza (Spania) 6.550;

4. Sloane Stephens (SUA) 5.463.

5. Elina Svitolina (Ucraina) 5.250;

6. Caroline Garcia (Franţa) 4.960;

7. Petra Kvitova (Cehia) 4.610;

8. Karolina Pliskova (Cehia) 4.315;

9. Venus Williams (SUA) 3.971;

10. Angelique Kerber (Germania) 3.545.

Turneul de la Wimbledon începe luni.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer