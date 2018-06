Simona Halep a intrat pe teren pentru prima dată după câștigarea Roland Garros

Halep ocupă locul 12 într-un clasament all-time al liderilor WTA, cu cele 34 de săptămâni, la egalitate cu germanca Angelique Kerber. Următoarea bornă pe care o va ataca Simona este locul 11, ocupat de franţuzoaica Amelie Mauresmo, care a petrecut 39 de săptămâni ca numărul unu WTA.

Halep are circa 1.200 puncte avans faţă de daneza Caroline Wozniacki şi 1.400 faţă de Garbine Muguruza (Spania).

După victoria de la Roland Garros, Simona a luat o mică pauză și s-a reîntors acum pe teren. Ea a publicat pe contul de Twitter un filmuleț de la antrenament.

My 1st practice since Roland Garros ???? I took it very easy but it is so nice to be back on court and back at this beautiful club @Wimbledon ???? pic.twitter.com/iu6MPwXo3d