Simona Halep, după ce s-a calificat în turul 3 la Australian Open: "De când am venit aici, am mâncat numai ouă şi şuncă"

În runda secundă, campioana noastră s-a impus clar în fața braziliencei Beatriz Haddad Maia, 25 de ani, locul 83 WTA, scor 6-2, 6-0.

"Probabil, pentru că am mâncat numai ouă şi şuncă de când am venit aici, nu am schimbat regimul. Să aştepţi e destul de dificil, a fost un meci superb înaintea mea, m-a motivat să mă concentrez, să joc bine.

Ea nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă şi am câştigat. Îmi place mai mult tenisul, am 30 de ani, am început să joc mai relaxată.

Anul trecut nu a fost uşor pentru mine, nu am jucat 3-4 luni, dar am revenit mai puternică şi sunt gata să muncesc mai mult şi să fac meciuri bune în continuare", a spus, la finalul meciului, Simona Halep.

"I'm ready to work harder and to get ready to play some good matches here."

Into the third round at #AO2022, @Simona_Halep is back ????#AusOpen pic.twitter.com/itKPxvZ5ff