Simona Halep, dezvăluirea momentului în tenis: "Am vrut să mă retrag". Cum a reușit Patrick Mouratoglou să o salveze

Înaintea acestui meci, campioana noastră a făcut o dezvăluire incredibilă. "Super-Simo" a mărturisit că anul trecut s-a gândit să se retragă din tenis. Motivul? Accidentarea suferită pe zgura de la Roma.

"Am fost foarte aproape de retragere, pentru că m-am confruntat cu cea mai serioasă accidentare a carierei! Nu am știut cum să o gestionz, eram speriată și aveam încrederea scăzută, deoarece mă temeam că nu mai rezist fizic. A fost și pandemia, bulele de la turnee și chiar am suferit. Nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului", a declarat, ăntr-un interviu acordat CNN, Simona Halep.

Sportiva din Constanța a scăpat de gândul retragerii cu ajutorul lui Patrick Mouratoglou, antrenorul ei.

"El mi-a reaprins focul interior foarte repede! Nu mă așteptam, pentru că nu sunt atât de deschisă cu oamenii și am greu încredere în cineva. Dar atunci, când am încredere, pot face schimbări! Metodele sale și modul în care vorbește cu mine mă fac să fiu mai profesionistă decât înainte. Muncind zilnic, cred că am șanse să revin în top", a spus Simona.

Cum a reușit Patrick Mouratoglou să o motiveze pe Simona Halep

Ca să o motiveze, antrenorul francez i-a vorbit Simonei Halep despre Serena Williams, cea care a obținut multe performanțe după vârsta de 30 de ani.

"Am văzut sportive care au jucat cel mai bun tenis la 30 de ani. Serena este un exemplu. Între 30 și 35 de ani a avut cele mai mari performanțe. Iar pe Simona o simt fresh", a afirmat Mouratoglou.

Simona Halep îi dă dreptate tehnicianului din Hexagon: "Credeam că voi termina cu tenisul la 30 de ani și voi avea copii și familie, dar m-am înșelat. Iar acum nu vreau să mă opresc. Vreau să mai joc câțiva ani! Nu am o explicație pentru asta. Dar începe a doua parte a carierei mele și mă simt încrezătoare, am oameni extraordinari lângă mine".

"Simona poate să învingă pe oricine"

Acum, după ce a trecut peste problemele medicale, Simona Halep e pregătită să dea totul pe zgura din capitala Franței.

"Sunt mereu încântată să mă întorc la Paris și la French Open. Este Grand Slam-ul meu preferat și fiind primul pe care l-am câștigat, este foarte special. Sentimentul este foarte special. Sunt pregătită mental. Sunt gata să dau tot ce pot. Cred că este singurul lucru pe care îl pot face în acest moment. Trebuie doar să încep să cred din ce în ce mai mult și să văd cât de bună pot fi în acest turneu", a spus "Super-Simo".

Întrebat dacă Halep este una dintre favoritele la câștigarea ediției din acest a Roland Garros, Patrick Mouratoglou a spus: "Nu, nu este. Nu, ea nu este favorita! Știm cine este favorita (n.r. - Iga Swiatek), dar cred nimeni nu e de neînvins. Cred că Simona poate să învingă pe oricine. Așadar, planul este simplu: să o aduci la potențialul ei maxim, dacă este posibil, chiar mai bine decât înainte".

Simona Halep, campioană în două rânduri la Roland Garros

În cariera sa, Simona Halep a triumfat de două ori la Roland Garros: în 2008, la junioare și în 2018, la senioare.

De asemenea, la senioare, constănțeaca a pierdut două finale pe care le-a disputat în cadrul turneului parizian: în 2014 și în 2017.