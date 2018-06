Simona Halep a adus în fața românilor trofeul de la Roland Garros, pe Arena Națională: „Trebuie să visăm”

Rex

Simona Halep le-a prezentat, luni seară, românilor trofeul obținut la Roland Garros, în cadrul unei ceremonii organizate pe Arena Națională.

Mii de oameni s-au adunat, luni seara, să o aplaude pe numărul 1 mondial.

Primarul Capitalei a luat cuvântul înaintea Simonei, dar a fost huiduită. „Bine ai venit în România, bine ai venit la București. Nu pot decât să îmi exprim satisfacția că ai venit acasă, că ai venit în țara noastră. Nu fac altceva decât să îmi exprim satisfacția că ai venit în țară, așa că îți prezint cheia orașului. Te felicit și îți urez mult succes”, i-a spus primarul Capitalei, Garbriela Firea, în timp ce oamenii au huiduit-o.

Simona a luat apoi cuvântul, în ovaţiile celor prezenţi pe Arena Naţională: „Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară aici. Am vrut special să vin să ne bucurăm împreună de acest trofeu. Astăzi am ajuns în țară și bucuria mea e mult mai mare decât pe terenul central de la Paris. Sunt foarte emoționată, nu m-am așteptat la așa ceva. Este un moment deosebit. Sunt foarte mândră că sunt româncă, așa cum o spun mereu. Aceste performanțe au venit și sunt 100% din țara noastră și mereu am crezut că, chiar dacă provin dintr-o țară micuță, se poate face o performanță mare. Peste tot unde merg în lume am parte de dvs., de un public numeros, care este și călduros. La Paris a fost o atmosferă incredibilă și toți mi-au spus după aceea că nu s-a mai întâmplat să se cânte imnul unei țări, să se rostească și cuvintele. Vreau să vă mulțumesc, ați făcut ceva minunat. Bineînțeles că acest drum a fost foarte lung, așa cum știți cu toții.”, a spus sportiva, vizibil emoționată, în timp ce oamenii din tribune au scandat „Simona, Simona.”

„Vreau să mulțumesc României pentru tot ceea ce mi-a oferit până acum, vreau să cred că vom avea mai mulți campioni, trofeul să fie începutul unei noi generații de campioni și de ce nu, și în alte sporturi. Sper să avem mai multă încredere în noi, ca oameni, și să credem totuși că avem forță să facem orice ne dorim, dar trebuie să visăm mai întâi. N-aș vrea să mai plec de pe scena asta, este foarte frumos. Vreau să vă mulțumesc, e un moment deosebit”, a mai spus jucătoarea.

Pe scenă a venit și Ilie Năstase, care a felicitat-o pe jucătoare: „Sunt foarte mândru de Simona, că și eu am trecut prin aceeași situație. Am trecut prin trei finale până să iau un Grand Slem. O felicit și pe ea și pe părinții ei, pentru că dacă nu erau ei, Federația făcea mai puțin”, a spus Ilie Năstase.

„Este jucătoarea numărul 1 din lume, se numește Simona Halep și o iubim cu toții”, a spus și George Cosac. La auzul acestor vorbe, publicul a început să aplaude și să îi scandeze numele.

Și tatăl jucătoarei a preluat cuvântul, numind-o pe fiica sa o „minune”.

„Ceea ce am făcut, am făcut fapte. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat un asemenea cadou... A fost cadoul meu, iar Dumnezeu face fapte prin noi oamenii, minuni. Sper ca în continuare să iasă cât mai mulți spotivit cât mai sus decât Simona”, a spus și tatăl Simonei, Stere Halep.



„Vreau să vă mai mulțumesc încă o dată pentru că ați venit în această seară. Este cea mai fericită seară din viața mea. Mulțumesc și la mai multe trofee”, a conchis ea.

Sâmbătă, numărul 1 mondial a câștigat primul său titlu de Mare Șlem, după ce a învins-o pe jucătoarea americană Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Halep a obţinut victoria după două ore și trei minute în faţa numărul 10 mondial, la a patra sa finală de Mare Şlem, a treia la Roland Garros, după cele din 2014 şi 2017, şi a doua din acest an, prima pierdută în faţa danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.

Vizibil emoţionată, Speedy Simo, cum o alintă presa internaţională, campioana de la Roland Garros a aterizat luni după-amiază pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti.

Aeronava care a adus-o acasă, de la Paris a fost întâmpinată cu toate onorurile, pe aeroportul Henri Coandă. Boeing-ul nou-nouţ al Tarom-ului a trecut printr-un arc de triumf, format din jeturile de apă ale maşinilor de intervenţie. Este salutul cu cea mai mare însemnătate, pe orice aeroport din lume.

„Mă bucur foarte mult că văd atât de mulţi oameni aici, alături de mine. Vreau să ne bucurăm împreună de acest trofeu. Nu este el prea mare, dar înseamnă foarte mult! Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulţi suporteri la toate meciurilor, aşa că nu pot decât să le mulţumesc tuturor romanilor. Să ne bucurăm împreună de această realizare. Acest trofeu este şi al meu, şi al României. Aici am crescut, aici m-am antrenat! Vă mulţumesc pentru această primire (...) Când s-a cântat imnul a fost cel mai frumos moment al vieţii mele. Organziatorii mi-au spus că nu s-a întâmplat niciodată în istoria turneului ca versurile imnului să fie rostite pe teren. Rar îmi dau lacrimile pe teren, dar a fost un moment emoţionant pentru mine”, a declarat ea într-o conferință de presă.

