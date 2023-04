Simona Halep a dezvăluit cum i-a ajuns substanța interzisă în corp. Ce spune despre suspendarea din tenis

Fostă număr 1 mondial în tenisul feminin, Halep este suspendată din octombrie anul trecut după ce a fost depistată pozitiv la roxadustat, o substanţă interzisă.

Mai mulţi experţi, mandataţi de jucătoarea în vârstă de 31 de ani, "au stabilit că aceste urme au fost rezultatul unei contaminări, o contaminare a unuia dintre suplimentele mele alimentare, ceea ce explică foarte slaba cantitate care a fost detectată în corpul meu", a declarat Halep.

"I sent the evidence to the ITF. They denied it." Simona #Halep explains her situation on Tennis Majors. pic.twitter.com/qHKySZms6C