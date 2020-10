Scene nemaivăzute în acest an în România. "Nu putem fi opriţi!", au strigat oamenii

Scandal cum rar s-a mai văzut în ultima vreme, sâmbătă seară, în Drobeta Turnu Severin, la meciul U Craiova 1948-Rapid.

"Nu putem fi opriţi!" - au strigat, într-un glas, suporterii care ar fi vrut să vadă din tribune meciul. Furioşi că nu sunt lăsaţi, au aruncat cu petarde şi fumigene către forţele de ordine. Jandarmii le-au răspuns şi ei cu amenzi.

Supăraţi că nu pot intra pe stadion să vadă meciul din liga a doua cu Rapid, suporterii echipei U Craiova 1948 au aruncat cu petarde şi fumigene chiar în apropierea terenului. Jocul a fost perturbat de fumul care se ridică spre cer şi de bubuituri.

Jandarmii au încercat să le ţină piept celor câteva zeci de suporteri.

Claudia Medrea, purtător de cuvânt Jandarmeria Mehedinţi: "Forţele de ordine au somat suporterii să înceteze acţiunea ilegală şi să părăsească zona, aceştia nerespectând indicaţiile forţelor de ordine, ceea ce a impus intervenţia acestora pentru dispersarea lor şi îndepărtarea din zona stadionului."

Iniţial jandarmii le-au cerut suporterilor să păstreze distanţa de câţiva metri faţă de stadion.

Andrei Preda, liderul galeriei Peluza Sud: "La un moment dat, unul din jandarmi a zis: Ba, ăştia cântă prea tare, să nu mai stea aici Au început să dea cu gaze fără să se întâmple absolut nimic. Am cântat, am comunicat cu ei că stăm în grupuleţe de 7-8, eram toţi cu măşti. Au început să dea cu gaze şi de acolo au plecat incidentele."

Liderul galeriei Peluza Sud 97 intrase în tribune cu ore bune înainte de începerea meciului ca să monteze un banner, dar a fost săltat.

Andrei Preda, liderul galeriei Peluza Sud: "Mi-o dat interdicţie că am fost pe pista stadionului că nu aveam nu ştiu ce şi le-am adresat injurii. Într-adevăr au fost nişte cuvinte jignitoare, dar nu la adresa jandarmeriei, ci a unui paznic căruia nu i-a convenit că am pus noi steagul şi am acoperit ceva cu primăria din Severin."

Până acum au fost identificate 9 persoane care au primit amenzi în valoare de peste 8000 de lei. Meciul a fost câştigat de Craiova cu 5-0.