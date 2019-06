Un tenismen a fost scos din sala de presă pentru a-i face loc Serenei Williams. Reacția sa

Potrivit L’Equipe, în jurul orei 20.30, la câteva minute după ce a fost învinsă în turul trei al competiţiei de Sofia Kenin, Serena Williams s-a prezentat pentru a susţine conferinţa de presă. Ea a vrut să se adreseze imediat jurnaliştilor, dar principala sală de presă era ocupată de Dominic Thiem. “Băgaţi-mă în altă sală, mai mică, dar acum”, a cerut sportiva, scrie News.ro.

Dominic Thiem was midway through the German-speaking section of his press conference when he was told he had to leave the main interview room and switch to a smaller one in order to accommodate Serena Williams after her loss to Sofia Kenin. He was furious. Understandably.#RG19 pic.twitter.com/KyzOAuh8mm