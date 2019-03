Săritură nemaivăzută pe gheață, reușită de o adolescentă de 19 ani

Elizabet Tursynbaeva a reuşit în premieră pentru femei un cvadruplu salchow, adică o săritură cu patru rotații în care desprinderea de gheaţă se efectuează cu spatele pe muchia interioară şi aterizarea se face pe cea exterioară a celuilalt picior. Mai multe poze în galeria foto a acestui articol!

Săritura este una din primele sărituri pe care patinatorii le învaţă şi îi poartă în prezent numele danezului Karl Emil Julius Ulrich Salchow.

Elizabet Tursynbaeva este prima femeie senioră care face o astfel de săritură într-o competiţie de campionat mondial. A terminat pe locul 2 în spatele rusoaicei Alina Zagitova, medaliată cu aur.

BIG DEAL | Elizabet Tursynbaeva is the 1st woman to land a quad jump at Worlds ????#WorldFigure #CBCSkate

Watch: https://t.co/P34lh0FNkG pic.twitter.com/Q3tRuyrHhQ