Săritura ”imposibilă” reușită de Simone Biles la sol. Nici bărbații nu o execută

Simone Biles a devenit prima gimnastă din istorie care reușește o săritură triplă-dublă la sol. Este un element complicat pe care nici bărbații nu-l execută.

Sportiva de 22 de ani a executat elementul la prima diagonală și a aterizat pe o saltea așezată peste sol, o practică permisă la competițiile din SUA, pentru evitarea accidentărilor.

”Omenește, este imposibil” a comentat un iubitor al gimnasticii pe Twitter unde a curs cu laude la adresa gimnastei de culoare.

În plus, Simone a mai reușit o performanță uluitoare, o coborâre de pe bârnă cu săritura Silivaș, denumită după gimnasta româncă, Daniela Silivaș.

Simone Biles a câștigat al 6-lea titlu național, la individual compus, în SUA, un record. ”Este într-o altă ligă” au comentat iubitorii de gimnastică și jurnaliștii sportivi care s-au minunat de performanțele reușite.

Rezultatele ei sunt cu atât mai impresionante cu cât la startul competiției, Biles, care a dezvăluit în 2018 că a fost abuzată de medicul Larry Nassar, a izbucnit în plâns în fața jurnaliștilor vorbind despre acest subiect.

Congrats to Simone Biles!

She is the FIRST person in HISTORY to perform a double-double dismount on a beam ???????????????? pic.twitter.com/ukoAE2K7SO