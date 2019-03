Românca de 18 ani care a zdrobit-o pe Muguruza. Ce spune Simona Halep despre ea

Agerpres

Bianca Andreescu, noua revelaţie a tenisului feminin, s-a născut în Canada din părinţi români.

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, revelaţia acestui început de sezon, a spulberat-o pe spaniola Garbine Muguruza, numărul 20 mondial, cu 6-0, 6-1, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii în valoare de 9.035.428 dolari. Andreescu (18 ani, 60 WTA), beneficiara unui wildcard, s-a impus în doar 52 de minute în faţa fostului lider mondial, câştigând primele nouă ghemuri ale partidei. Muguruza a câştigat în acest meci doar 12 puncte pe propriul serviciu, 5 în primul set şi 7 în al doilea.

''Cred că am reuşit poate cel mai bun meci al carierei, a fost o zi în care mi-a ieşit totul, iar acest lucru a făcut diferenţa'', a spus Andreescu la final. ''Am rămas concentrată de la început până la finalul meciului, nu aveam nimic de pierdut şi am intrat pe teren pentru a obţine victoria''

Jucătoarea de origine română, în vârstă de numai 18 ani, a început anul pe locul 152 şi va urca până la sfârşitul acestei săptămâni până pe 37 – şi asta în cazul în care pierde partida de vineri cu Svitolina, scrie France 24. A înregistrat deja mai multe victorii în 2019 decât orice altă jucătoare - 26 până acum. Acum câteva zile, Simona Halep mărturisea că a sfătuit-o să nu mai joace la juniori, deoarece e pregătuită pentru meciuri la cel mai înalt nivel.

Agerpres

Talentul ei a fost remarcat de Simona Halep, fostul lider mondial, ce-i prezice un viitor strălucit. "Cred că aleargă foarte bine. Cred că loveşte mingea cu putere şi este o luptătoare, ceea ce-i asigură un nivel mai bun. Sunt sigură că poate să progreseze mult şi să urce curând în clasament."

Când Halep a câştigat anul trecut Roland Garros, Andreescu a fost printre primele jucătoare care au felicitat-o, numind-o idolul său.

"Evident, ea e din România şi eu sunt româncă. Când a câştigat Openul Franţei, a fost foarte emoţionant, mai ales pentru România, fiindcă eu cred că suntem nişte oameni foarte pătimaşi. E o jucătoare uimitoare. A realizat atâtea în cariera ei. O ştiu şi ca om, nu foarte bine, dar am vorbit cu ea de câteva ori şi e foarte cu picioarele pe pământ şi foarte de treabă. Aşa că respect cu adevărat asta şi felul ei de a fi", a spus Andreescu.

Bianca Andreescu s-a născut în Canada din părinţi români, care s-au întors de altfel în ţară la scurt timp după naşterea copilei. A început să joace tenis în România la 7 ani. La numai 16 ani a câştigat primul ei turneu profesionist, cel de la Gatineau (Canada).

