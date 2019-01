Reacția organizatorilor Australian Open după eliminarea Simonei Halep. VIDEO

"O luptă excelentă, Simona! Ne vedem în curând", au scris organizatorii de la Australian Open pe contul oficial de Twitter.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă de americanca Serena Williams cu 6-1, 4-6, 6-4, luni, la Melbourne, în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

Great fight @Simona_Halep!

We will see you soon ????#AusOpen pic.twitter.com/tympHQpA9k