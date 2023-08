Reacția lui Hagi după victoria cu HJK Helsinki: „Sunt fericit, dar sunt şi supărat”

„Sunt fericit că am câştigat, dar sunt şi supărat pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabili şi să asculte mai mult. Fotbalul nu se uită, dar trebuie să ai caracterul pe care l-am avut din minutul 60, când am jucat mai bine, am fost mai ai dracului. Ce s-a făcut în prima repriză e incredibil. Echipa era ruptă, erau distanţe mari între jucători. Trebuie să fii scurt, compact, agresiv, cum am fost din minutul 60. Dar nu contează cum a început, contează cum se termină. Mai e şi meciul retur, ne aşteaptă un meci foarte greu acolo. Trebuie să fim mai puternici, să batem şi la ei. Pentru mine a intra în grupe e ceva… Pentru mine contează să jucăm fotbal. Calitatea unui campion e aceea că se conectează. Nu trăieşte în trecut. În fiecare meci învăţăm ceva şi sperăm să ne facă să fim mai buni!”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit News.ro.

Echipa Farul Constanţa a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia finlandeză HJK Helsinki, în manşa tur a play-off-ului pentru grupele Conference League.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 24-08-2023 23:00