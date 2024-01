Radu Drăguşin, după ce a debutat la Tottenham, în meciul cu Manchester United: „Este un sentiment extraordinar”

„Este un sentiment extraordinar să debutez pentru acest club incredibil, le mulţumesc fanilor pentru susţinere”, a scris Drăguşin pe Instagram.

Radu Drăguşin a debutat în Premier League, fiind trimis în teren de antrenorul Ange Postecoglou în minutul 85, în locul lui Oliver Skipp. Drăguşin a jucat timp de 11 minute, meciul având şase minute de prelungire.

Radu Drăguşin declara, după ce a semnat contractul cu Tottenham, că pentru el transferul la gruparea engleză înseamnă un vid devenit realitate.

„Pot spune că am decis să mă alătur echipei Spurs de când am auzit interesul acestui club. M-am gândit, am analizat fiecare aspect şi cred că acesta este cel mai bun pas pentru cariera mea. Ştiu, de asemenea, că clubul are o bază de fani incredibilă, au un staff şi jucători incredibili, aşa că abia aşteptam să mă alătur. Pot spune că decizia a fost în interiorul inimii mele, deja luată. Este incredibil. Nu mi-am imaginat toate astea şi abia aştept să îi cunosc pe toţi şi să încep pe teren", spunea Drăguşin după transferul la Tottenham, potrivit site-ului oficial al clubului englez.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 15-01-2024 20:33