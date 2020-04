Provocarea acceptată de Mourinho. De ce a înjurat după ce a marcat în poarta goală

Mourinho a acceptat provocarea în curtea casei sale, unde s-a învârtit de zece ori în jurul mingii, înainte să înscrie într-o poartă goală.

Tehnicianul lui Tottenham s-a bucurat ca după un gol adevărat marcat de jucătorii săi. Când a încercat să se ridice, din cauza amețelii, a căzut și a înjurat amuzat: ”F..., ajunge!”.

Jose Mourinho trying to take a dizzy penalty?! Oh go on then... ????

He joined in with the #BigNightSpin on #TheBigNightIn. Thank you so much if you donated.

???? https://t.co/OGalRCWepU #THFC #Spurs #bbcfootball pic.twitter.com/VKEoel5u6X