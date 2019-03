Prima reacție a Simonei Halep după victoria spectaculoasă din sferturile Miami Open

"Este o atmosferă frumoasă aici. Va fi o provocare pentru mine să joc în semifinalele turneului de la Miami și poate voi reuși cel mai bun rezultat al meu aici. Următorul meci va fi foarte important, dar eu voi fi pregătită. Voi încerca să mă bucur de atmosfera aceasta frumoasă, de la Miami, este întotdeauna o plăcere să joc aici", a declarat Halep, după meci.

Întrebată dacă se gândește din nou la numărul 1 mondial, Halep a răspuns: "Este departe. Trebuie să câștig acest turneu pentru asta, însă nu mă voi concentra pe asta. Dacă voi juca cel mai bun tenis al meu, am mari șanse de a reveni numărul 1 WTA. Însă, nu asta este principalul meu obiectiv. Vreau să-mi găsesc ritmul, să-mi ating cel mai bun nivel și să practic cel mai frumos tenis".

"I have to win this tournament!"@Simona_Halep has her eyes on the #MiamiOpen ???? pic.twitter.com/Y2IguSFKUE