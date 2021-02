Prima reacție a Simonei Halep, după victoria obținută în meciul cu Iga Swiatek: „Înseamnă mult pentru mine”

Simona Halep a declarat că victoria obţinută, duminică, în meciul cu poloneza Iga Swiatek, din optimile de finală ale Australian Open, înseamnă foarte mult pentru ea.

„Mă bucur mult de această victorie, înseamnă mult pentru mine. Meciul de la Roland Garros a fost foarte greu, pentru că nu mi-am găsit ritmul, nu mi-a ieşit nimic. Astăzi am încercat să fac câteva lucruri mai bine decât anul trecut şi sunt fericită că am câştigat. Cred că tot turneul am servit destul de bine, mă bucur că am putut să-mi îmbunătăţesc serviciul. Nu e atât de puternic, dar îl simt bine, pot să direcţionez mingea în mai multe locuri, nu numai sub un anumit unghi. Încerc să variez un pic mai mult. M-a ajutat mult astăzi, a fost important să mixez seviciul şi cred că am forţat-o să facă unele greşeli la retur. Mă simt OK fizic, nu mă pot plânge, deoarece am muncit mult în pauza competiţională, acasă, şi când am venit aici am putut să mă pregătesc două, trei ore pe zi. Sunt un pic obosită, este normal, deoarece stresul creşte, dar acum sunt relaxată, concentrată şi vreau să dau totul, să încerc să mă recuperez cât mai mult posibil ca să fiu gata pentru turul următor", a declarat Halep, la Eurosport Cube.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat, duminică, pentru a cincea oară în sferturile de finală ale Australian Open, după ce a învins-o, în optimi, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-4, pe poloneza Iga Swiatek, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 15, potrivit News.ro.

Halep va juca în faza următoare cu americanca Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10.