Performanța incredibilă realizată de Bianca Andreescu la US Open. „E o nebunie”

„A fost pur și simplu ireal. Nici nu știu ce să spun. E un vis devenit realitate pentru mine să joc împotriva Serenei Williams, în finala US Open. E o nebunie, o nebunie!”, a declarat Bianca Andreescu, citată de tsn.ca.

Andreescu și Williams s-au întâlnit și luna trecută, în finala Rogers Cup, acolo unde Williams a fost nevoită să se retragă din cauza durerilor. Asta i-a adus lui Andreescu al doilea titlu WTA din sezon și a făcut-o să devină prima canadiancă ce câștigă turneul de la Faye Urban, care a bătut-o pe Vicki Berner, în 1969.

