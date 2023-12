Omagiu inedit pentru Pele, la un an de la moartea marelui fotbalist. Mesajele transmise de Papa Francisc și de FIFA | FOTO

Pele a murit pe 29 decembrie 2022, la vârsta de 82 de ani, din cauza unui cancer la colon. La un an de la decesul marelui fotbalist a fost organizată o ceremonie la statuia lui Iisus Mântuitorul din Rio de Janeiro, unul dintre cele mai emblematice repere ale ţării.

În timpul ceremoniei, pe statuie a fost proiectat tricoul echipei naţionale a Braziliei cu numele şi numărul 10, numărul cu care a jucat Pele.

De asemenea, Papa Francisc a transmis un mesaj în care îl omagiază pe Pele, suveranul pontif fiind pasionat de fotbal.

„Pelé, numele sub care domnul Edson Arantes do Nascimento a devenit celebru la nivel mondial, a fost, fără îndoială, un sportiv care a demonstrat în viaţa sa toate trăsăturile pozitive ale spiritului sportiv. Amintirea regelui fotbalului rămâne de neşters în mintea multora şi stimulează noile generaţii să caute în sport un mijloc de a întări legăturile de unitate dintre noi", se arată în scrisoarea suveranului pontif, citită în timp ce o orchestră locală interpreta muzică, conform news.ro.

Alte ceremonii religioase au avut loc la Muzeul Pelé din Santos, oraşul portuar pe care fotbalistul l-a pus pe hartă datorită golurilor şi succeselor sale la clubul local, precum şi în micul oraş Tres Corações, unde sportivul s-a născut în 1940.

Clubul Santos a adus, de asemenea, un omagiu pe stadionul Vila Belmiro, unde Edson Cholbi do Nascimento, unul dintre fiii lui Pele, a lansat 10 baloane albe de la mijlocul terenului. Înmormântarea lui Pele a avut loc pe stadion.

FIFA a adus un omagiu, cu un videoclip care prezintă cele mai mari faze ale starului brazilian şi mesajul: „Moştenirea lui Pele va trăi pentru totdeauna".

