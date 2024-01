Novak Djokovici spune că are o relaţie specială cu un copac. Explicația sportivului

El a vorbit pentru prima oară despre „relaţia specială” pe care o are cu copacul de la grădina botanică regală din Melbourne. Sportivul spune despre arbore că i-a dat multă putere în ultimii 15 ani.

Copacul se află în grădina botanică din Melbourne, unde Djokovici spune că se întoarce de fiecare dată când are ocazia.

Întrebat de un jurnalist la conferinţa de presă de după meci despre faptul că a fost văzut întorcându-se la un anumit copac din grădină, Djokovici spus: „Există un copac anume cu care am avut o relaţie specială, ca să spun aşa, în ultimii 15 ani.Iubesc fiecare colţ al grădinii botanice. Cred că este o comoară incredibilă pentru Melbourne să aibă un astfel de parc şi natură în mijlocul oraşului. M-am conectat cu acel copac. Pur şi simplu mi-a plăcut. Mi-au plăcut rădăcinile sale, trunchiurile şi ramurile şi totul. Aşa că am început să mă caţăr pe el cu ani în urmă. Asta e tot. Pur şi simplu am o legătură", conform The Guardian.

Djokovici spune că meditaţia la copac îl ajută să se simtă conectat cu natura. El a avut grijă să nu dezvăluie locul exact al arborelui.

„Nu pot dezvălui despre ce copac este vorba, voi încerca să păstrez secretul pentru mine. Îmi place să mă conectez cu acel vechi prieten", a spus el.

În 2016, Djokovici a postat o fotografie cu el meditând rezemat de copacul său preferat.

„Acest copac este aici de mult timp, mult mai mult decât oricare dintre noi. Imaginaţi-vă câtă energie şi înţelepciune are! Sunt atât de recunoscător că pot petrece timp în natură. Aşa arată o zi liberă", a scris el.

„Prietenul meu preferat din Melbourne. Sunt atât de fericit de fiecare dată când ne conectăm", a subliniat liderul ATP într-o postare din 2017.

În ultimii ani, Djokovici nu a fost prea bine primit în Australia, spre deosebire de Roger Federer sau Rafael Nadal. În 2022, el a fost expulzat înainte de Openul Australiei din acel an, deoarece nu era vaccinat împotriva Covid, în contextul în care Melbourne a suportat una dintre cele mai lungi perioade de izolare din lume.

