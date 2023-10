Neymar, în lacrimi după ce s-a accidentat la meciul Braziliei cu Uruguay

La conferinţa de presă de după meci, directorul de comunicare al Confederaţiei braziliene de fotbal (CBF) a declarat că este vorba despre o accidentare "îngrijorătoare", fără a da alte detalii.

El a precizat că jucătorul de 31 de ani va fi supus miercuri unor teste suplimentare la Sao Paulo.

Numărul 10 al Seleçao s-a accidentat chiar înainte de pauză, la scurt timp după ce Uruguayul a deschis scorul.El a fost înlocuit de Richarlison.

Watch: Neymar Jr leaves the field on a stretcher crying after picking up an injury with Brazil against Uruguay!

„Dacă a fost nevoit să părăsească terenul aşa, trebuie să fie ceva grav. Sper că nu este grav", a declarat căpitanul brazilian Casemiro.

It doesn’t look good as Neymar was crying ????

Rivalry aside hope it’s a minor injury & he can be back playing again very soon ???? pic.twitter.com/RB9hbR0oSE