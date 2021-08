“Negocierile au fost oficial încheiate”. Contractul uriaș oferit lui Messi pe 2 ani

De altfel, și șeicul Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani a anunțat transferul lui Leo Messi la PSG. Fratele emirului Qatarului a scris pe Twitter că negocierile dintre cele două părți s-au încheiat oficial.

“Negocierile au fost oficial încheiate. Anunțul, în curând”, a scris Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani pe rețelele sociale, citat de Marca.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII